ATLETICO, SIMEONE VERSO IL RINNOVO FINO AL 2019

25 luglio 2017

Diego Simeone estendera' il suo rapporto con l'Atletico Madrid. Secondo l'indiscrezione di 'Cadena Ser' e riportata da 'As', il tecnico argentino avrebbe raggiunto un principio d'accordo con i Colchoneros per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2018. Non e' ancora sicuro se la nuova data di scadenza sara' fissata nel 2019, come vorrebbe il 'Cholo', o nel 2020 come invece desidera il club madrileno. La questione verra' nuovamente affrontata a fine estate. Lo scorso settembre Simeone aveva ufficializzato con la societa' la riduzione del suo contratto dal 2020 al 2018. Con il rinnovo l'Atletico vorrebbe 'recuperare' la scadenza originaria, ma il tecnico preferirebbe rinnovare di anno in anno.