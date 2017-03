ATLETICO, SIMEONE: "GRIEZMANN PUO' PARTIRE"

23 marzo 2017

Il futuro di Griezmann potrebbe essere lontano dall'Atletico Madrid e ad ammetterlo è il tecnico dei Colchoneros, Simeone: "C'è assolutamente il rischio che possa partire, c'è una clausola rescissoria - dice l'argentino nel corso di un'intervista ad As -. La scorsa estate mi disse che sarebbe rimasto solo se lo avessi fatto anch'io, ma non si può sapere cosa accadrà in futuro. I grandi giocatori vogliono la Champions League e competere ai massimi livelli e io non potrò mai esigere che resti".