ATLETICO, PER IL DOPO-SIMEONE SI PENSA A JORGE JUSUS

3 aprile 2018

L'Atletico Madrid valuta il portoghese Jorge Jesus per la panchina. L'attuale tecnico dello Soprting Lisbona, club a cui è legato fino al 2019, potrebbe rappresentare il dopo-Simeone anche se sul suo futuro il diretto interessato si è mantenuto cauto: "Il Cholo sta facendo un lavoro incredibile e non so che intenzioni abbia. Non conosco il mio futuro, alleno una grande squadra in Portogallo e me ne andrei solo per abbracciare un progetto più grande".