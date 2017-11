ATLETICO MADRID, TORRES VIA A GENNAIO

2 novembre 2017

Fernando Torres lascerà l'Atletico Madrid a gennaio. Lo riporta radio 'Cadena Ser' secondo cui l'attaccante avrebbe maturato questa decisione a causa dello scarso impiego in questa stagione. Come non bastasse in inverno, con il ritorno di Diego Costa a Madrid dal Chelsea, gli spazi in attacco a disposizione dell'ex giocatore del Liverpool sono destinati a ridursi ulteriormente. Da qui l'idea di cambiare aria: Torres, che finora ha collezionato complessivamente 332 minuti in campo in 6 partite di Liga, 3 di Champions e una in coppa, ha offerte dalla Cina e dagli Stati Uniti.