ATLETICO MADRID SU BASELLI

17 maggio 2017

Sirene spagnole per Daniele Baselli. Il talentuoso centrocampista del Torino è entrato nel mirino dell'Atletico Madrid. Lo riporta 'As', secondo cui la dirigenza dei Colchoneros avrebbe già avviato i primi contatti con il club granata. Baselli è legato al Torino con un contratto in scadenza nel 2019.