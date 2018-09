ATLETICO MADRID, SIMEONE: "MAI IMMAGINATO GRIEZMANN AL BARCELLONA"

11/09/2018

Diego Simeone, intervistato da Cadena COPE, è tornato a parlare del tormentone estivo Griezmann-Barcellona. L'allenatore dell'Atletico Madrid non ha mai avuto paura del'addio del Petit Diable: "Sinceramente non ho mai immaginato Griezmann con la maglia del Barcellona. Ho sempre sentito dentro di me che lui voleva restare qui. Quando ero a Los Angeles mi ha chiamato e mi ha detto che avrebbe continuato la sua carriera con noi".