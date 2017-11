ATLETICO MADRID: "SIMEONE INTOCCABILE"

11 novembre 2017

Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha blindato Diego Simeone. "Non conosco nessuno stadio in Europa migliore del nostro nuovo Wanda Metropolitano. Dopo 30 anni adesso sogno di vincere un titolo internazionale come la Champions League. Se c'è una squadra che può fare il miracolo, questa è l'Atletico. Simeone? E' intoccabile", ha detto a Marca.