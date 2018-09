ATLETICO MADRID PRONTO AD ALZARE LA CLAUSOLA DI L.HERNANDEZ

07/09/2018

Dato il continuo interesse di club come Manchester United e Real Madrid, in casa Atletico si lavora per il rinnovo del contratto di Lucas Hernandez. Il difensore campione del mondo attualmente è in scadenza nel 2022 con una clausola rescissoria di 55 milioni, ma per allontanare le voglie degli altri top club, i Rojiblancos vogliono proporre a Hernandez un allungamento fino al 2025 ela cifra per poterlo portare via dal Wanda Metropolitano sarà di 150 milioni.