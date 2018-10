ATLETICO MADRID, OBIETTIVO PALACIOS

01/10/2018

L'Atletico Madrid continua l'operazione di rinnovamento del centrocampo. I Rojiblancos stanno valutando l'opzione di pagare la clausola rescissoria di Exequiel Palacios: il centrocampista del River Plate campione del mondo Under 20 l'anno scorso, in scadenza nel 2021, potrebbe arrivare nella capitale spagnola per soli 15 milioni di euro.