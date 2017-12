ATLETICO MADRID, CARRASCO IN USCITA

27 dicembre 2017

E' Yannick Carrasco e non Sime Vrsaljko, inseguito in Italia soprattutto dal Napoli, il giocatore in uscita dall'Atletico Madrid a gennaio insieme a Vietto e Gaitan. Lo ha deciso il tecnico dei colchoneros Diego Simeone, che - secondo quanto riporta 'As' - ha bloccato la partenza dell'ex terzino del Sassuolo. Il belga ha recentemente avuto dei dissidi con alcuni compagni di squadra ed è stato escluso dal 'Cholo' nelle ultime partite. Come se non bastasse l'arrivo di Vitolo a gennaio chiuderebbe ulteriormente gli spazi all'ex Monaco. Nei mesi scorsi per Carrasco si era parlato di un interesse del Bayern Monaco e di alcune squadre in Premier League.