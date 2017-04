ATLETICO, HERNANDEZ: "RIFIUTATE TANTE SQUADRE"

2 aprile 2017

Al quotidiano spagnolo As, il difensore dell'Atletico Madrid Theo Hernandez ha parlato del suo futuro: "C'erano tante squadre che mi voelvano ma ho pensato che la cosa migliore fosse rimanere. Un giocatore dell'Atletico può dire di sì al Real Madrid? Non lo so. Se è la cosa migliore per lui, andare lì, potrebbe succedere. Ogni persona è diversa" ha detto.