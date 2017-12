ATLETICO: "VIETTO IN PRESTITO ALLO SPORTING"

28 dicembre 2017

"Abbiamo raggiunto un accordo con lo Sporting". L'amministratore delegato dell'Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, ha confermato il prossimo trasferimento dell'attaccante Luciano Vietto al club portoghese. "Stiamo aspettando l'ok del giocatore. Il direttore sportivo, quando gli ha parlato, ha confermato la sua disponibilità a partire in prestito". La formula è quella del prestito fino al termine della stagione con opzione di riscatto in favore dello Sporting fissato, scrive la stampa lusitana, a 10 milioni di euro. Il 24enne argentino ha collezionato appena dieci presenze in tutte le competizioni in questa stagione.