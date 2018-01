ATHLETIC, PAGATA LA CLAUSOLA PER INIGO MARTINEZ

30 gennaio 2018

Perso Aymeric Laporte, passato al Manchester City per 65 milioni di euro, l'Athletic Bilbao ha subito trovato il sostituto. Il club basco ha infatti annunciato di aver pagato per intero la clausola rescissoria di 32 milioni di euro per l'acquisto di Inigo Martinez dalla Real Sociedad. Il 26enne difensore centrale basco ha firmato un contratto di cinque anni con una clausola di 80 milioni.