ATHLETIC BILBAO, IN ARRIVO IÑIGO MARTINEZ

30 gennaio 2018

Mentre si sta per finalizzare il trasferimento al Manchester City di Aymeric Laporte per 65 milioni di euro, l'Athletic Bilbao non perde tempo e pensa già al sostituto. In queste ore sta per chiudere per Iñigo Martinez, difensore di 26 anni della Real Sociedad, a lungo tra gli obiettivi dell'Inter la scorsa estate. L'Athletic pagheranno la clausola da 32 milioni del difensore basco che è cresciuto e ha sempre giocato nella Real Sociedad.