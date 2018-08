ATALANTA, ULTIMO ALLENAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA PER COPENAGHEN

28/08/2018

L’Atalanta dopo il pari pirotecnico sul campo della Roma è tornata subito al lavoro: i nerazzurri hanno già ripreso ad allenarsi in vista della gara di ritorno contro il Copenaghen in programma giovedì. Gasperini ha diretto una seduta di lavoro al centro Bortolotti di Zingonia dividendo la squadra in due gruppi in base al minutaggio di ieri: allenamento defaticante per chi ha giocato; palestra, tecnica e partitella per gli altri. Domani la squadra si trasferirà a Copenaghen.