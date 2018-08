ATALANTA, UFFICIALE: ECCO RIGONI

17/08/2018

Emiliano Rigoni è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Colpo a centrocampo per la squadra di Gasperini che preleva, in prestito dallo Zenit, il classe '93. Ad un passo dai bergamaschi nel gennaio 2017, l'argentino ha poi scelto la destinazione russa. Il contratto, firmato tra le parti, è stato già depositato in Lega.