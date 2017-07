ATALANTA: SUAGHER ALL'AVELLINO

24 luglio 2017

L’U.S. Avellino comunica di aver ingaggiato dall’Atalanta, con la formula del prestito, il difensore Emanuele Suagher, classe ‘92. Il calciatore, che in passato ha giocato con Tritium, Pisa, Crotone, Carpi e Bari, vanta esperienze con la nazionale italiana Under 19 e Under 20.