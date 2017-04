ATALANTA, SPINAZZOLA: "SPERO DI TORNARE ALLA JUVE"

27 aprile 2017

Leonardo Spinazzola ha confessato il suo sogno di tornare a vestire la maglia della Juve. "Detto che sono concentrato sull'Atalanta, per me sarebbe un sogno e un'ambizione tornare alla Juventus. I bianconeri, insieme al Milan, mi sono sempre piaciuti, sono al top del mondo. Ci hanno giocato tutti i miei idoli: Buffon, Del Piero e Pirlo", ha detto a La Stampa l'esterno in prestito dai bianconeri.