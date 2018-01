ATALANTA: SAINT-MAXIMIN PUÒ LIBERARE ORSOLINI AL BOLOGNA

19 gennaio 2018

L’Atalanta potrebbe decidere di liberare Riccardo Orsolini. L’attaccante di proprietà della Juventus, in prestito agli orobici, ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione e i nerazzurri stanno pensando, inoltre, ad un nuovo innesto nel reparto offensivo: Saint-Maximin del Nizza. Se questa ipotesi dovesse realizzarsi - spiega La Gazzetta dello Sport - Orsolini potrebbe, dunque, tornare alla base bianconera per poi essere girato in prestito al Bologna.