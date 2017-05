ATALANTA, RAIMONDI: "A FINE STAGIONE MI RITIRO"

3 maggio 2017

A margine dell'incontro con i tifosi all’Atalanta Store, Cristian Raimondi ha annunciato l'addio al calcio a fine stagione. "Rimarrò nello staff tecnico dell’Atalanta l’anno prossimo. Ci ho pensato negli ultimi mesi, lo sapevano solo in pochi. Con l’Europa alle porte si chiude il cerchio, certo resta il rammarico di non poter fare nemmeno un minuto in caso di qualificazione".