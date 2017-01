ATALANTA, PRESSING DEL RIVER SU RIGONI

27 gennaio 2017

Si fa sempre più difficile per l'Atalanta la trattativa per Emiliano Rigoni, ala dell'Independiente. La società di Avellaneda ha incontrato in queste ore la dirigenza del River Plate, chiedendo 5 milioni per l'argentino, una cifra considerata troppo elevata dal club di Buenos Aires. L'Atalanta continua a monitorare la situazione del giocatore ma la concorrenza dei Millionarios è aggerrita. Lo riporta tuttomercatoweb.com.