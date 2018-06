ATALANTA: PRESO IL POLACCO RECA

5 giugno 2018

Arkadiusz Reca vestira' la maglia dell'Atalanta. Il 22enne terzino sinistro polacco lascera' il Wisla Plock per trasferirsi a Bergamo. In una nota il club polacco annuncia di aver raggiunto un accordo con la societa' nerazzurra. "Venerdi' - si legge - il giocatore effettuera' i test medici in Italia e se li superera' partecipera' all'Europa League".