ATALANTA, PIACE IL DIFENSORE VARNIER

14/06/2018

Sono tanti i movimenti di mercato che vedono in qualche modo coinvolta l'Atalanta. Uno di questi potrebbe concretizzarsi a breve con il Cittadella: i nerazzurri vogliono Marco Varnier, difensore del Cittadella che piace anche a Sassuolo e Fiorentina. Per averlo sono disposti a lasciare in Veneto Vido, fin qui in prestito al Cittadella. La trattativa non è ancora alle battute finali, ma sembra impostata bene.