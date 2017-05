ATALANTA, PERCASSI: "KESSIE, MILAN O ROMA? E' MOLTO AMBITO..."

15 maggio 2017

Il presidente dell'Atalanta Percassi ha parlata stasera del mercato nerazzurro: "Gomez? Per noi è incedibile, poi se arriva l'offerta irrinunciabile... Stessa cosa per Conti. Kessie? Milan o Roma? E' molto ambito, per ora è nostro, a fine stagione si vedrà. Ma l'Atalanta non svende..".