ATALANTA: PALOSCHI ANCORA IN CERCA DI UNA SQUADRA

30 gennaio 2017

A due giorni dalla chiusura del mercato, la posizione di Paloschi resta in bilico. Il giocatore resta in uscita dall'Atalanta, ma molte delle piste prese in considerazione finora non sembrano potersi concretizzare. Scartate le ipotesi Sassuolo e Sampdoria, infatti, resterebbero in piedi solo le possibilità che portano a Chievo e Lazio. Lo riporta il sito del Corriere dello Sport.