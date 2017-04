ATALANTA, MIGLIACCIO: "MI RITIRO"

1 aprile 2017

Giulio Migliaccio ha annunciato il suo addio al calcio. "Mi ritiro. E' arrivato il momento, lascio in A da atalantino. Ora corso per ds, poi lavorerò per la società. In carriera manca solo il gol a Bergamo: rinuncio per l'Europa, il traguardo più grande di sempre", ha detto il centrocampista a L'Eco di Bergamo.