ATALANTA: KESSIE "ROMA? SOGNO LO UNITED"

22 febbraio 2017

"La Roma? Non ho sentito nessuna voce a gennaio, ero via per la Coppa d'Africa e quindi ho pensato solo a giocare. Mi piace la Premier League, al Manchester United, direi sì. Il Chelsea? Anche quello è un grande club, nessuno lo rifiuterebbe". Parole del centrocampista dell'Atalanta Kessie in occasione di un appuntamento allo Store ufficiale del club.