ATALANTA, IPOTESI GABIGOL IN PRESTITO

1 aprile 2017

Dopo la rete di Bologna, Gabigol è nuovamente sparito e ormai è chiaro che l'Inter di Pioli non prevede il suo utilizzo, seppur minimo. Per questo si sta pensando a un trasferimento in una squadra dove possa crescere. Come l'Atalanta, società con cui Suning ha stabilito ottimi rapporti, dove Gasperini sarebbe il maestro ideale per il brasiliano. Lo scrive Tuttosport.