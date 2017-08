ATALANTA, IL GRANDE OBIETTIVO E' DE ROON

7 agosto 2017

L'Atalanta di Gasperini è alla ricerca di un rinforzo in mediana dove l'obiettivo principale, scrive L'Eco di Bergamo, è Marten De Roon. Il centrocampista olandese classe 1991 è legato al Middlesbrought fino al 2020 e ha già giocato in nerazzurro nel 2015/2017. Lo scorso anno per lui 35 presenze e 5 gol con il club inglese.