ATALANTA, IDEA CAPRARI PER L'ATTACCO

23 maggio 2017

In questa stagione Gianluca Caprari è stato uno dei pochi ce si è salvato in casa Pescara. E sulle sue tracce, secondo TMW, si sarebbe messa l'Atalanta, a caccia di rinforzi in attacco per giocare su tre fronti (Campionato, Coppa Italia ed Europa). Il giocatore è di proprietà dell'Inter ed è in prestito al Pescara e al momento a Bergamo si sta ancora valutando la formula eventuale dell'affare.