ATALANTA, GOMEZ: "VIA SOLO PER UNA BIG"

15 maggio 2017

Protagonista di una grande stagione con l'Atalanta, simbolo della squadra di Gasperini che ha conquistato l'accesso all'Europa e legatissimo ai colori nerazzurri: il Papu Gomez è l'uomo del momento a Bergamo. "Il mercato? Qui sto benissimo - ha dichiarato a Premium - e prenderei in considerazione di andarmene solo per una big, per una squadra che lotti per lo scudetto o per la Champions. Atletico Madrid? Conosco bene Simeone e lui conosce me, ma per ora non c'è nulla. Il mercato è lungo".