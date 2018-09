ATALANTA, GOMEZ: "VIA DA BERGAMO SOLO PER UNA BIG"

15/09/2018

Alejandro Gomez non andrà via da Bergamo facilmente. Il capitano dell'Atalanta ha voluto chiarire la sua situazione: "Ogni anno si parla di un mio trasferimento. Io capisco il club, perché sono un suo patrimonio, sia tecnico che di immagine. Io sono sempre stato chiaro. Per muovere me, la mia famiglia e i miei progetti extra calcio serve che arrivi una big e che accontenti le richieste della società".