ATALANTA, GOMEZ: "HO DETTO NO A UN'OFFERTA"

1 febbraio 2017

Alejandro Gomez ammette di aver rifiutato un'offerta durante la sessione di mercato appena conclusa: "Ormai ho una certa età e mi trovo da Dio dove sto adesso, sono sempre stato chiaro su questo punto. Se fosse arrivata un'offerta irrinunciabile, la società ed io avremmo potuto pensarci. Un'offerta recentemente l'ho ricevuta, non dai cinesi come dicono", ha detto il Papu che ha commentato anche i movimenti effettuati dall'Atalanta. "Speriamo che i nuovi si inseriscano in fretta e quelli rimasti proseguano sui loro standard abituali di rendimento - ha detto l'argentino -. Mounier mi piace molto, è il mancino abile nel dribbling che ci mancava".