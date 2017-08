ATALANTA, GASPERINI: "SPINAZZOLA? ORA NON GIOCA CON NOI"

19 agosto 2017

"Spinazzola in questo momento non gioca con la squadra: fosse per me sarebbe sempre convocato, se poi non viene è un altro discorso. I casi di Conti e Spinazzola non erano prevedibili, per il resto la squadra era praticamente fatta già in primavera, dopo la fine dello scorso campionato. Ora dobbiamo inserire altri giocatori". Gian Piero Gasperini dice la sua sul caso dell'esterno in prestito all'Atalanta, che spinge per rientrare anticipatamente alla Juventus.