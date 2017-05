ATALANTA, GASPERINI PROLUNGA

11 maggio 2017

L'Atalanta e Gasperini si legano per altri tre anni. Il tecnico nerazzurro ha infatti prolungato il contratto fino al 2020, con opzione per un'altra stagione. "Siamo felicissimi ed entusiasti del lavoro che Gasperini sta facendo, in sintonia con la Società e la nostra Proprietà, ha dichiarato Percassi. "Mi sento fortunato dalla scelta fatta dal Presidente l'anno scorso e quest'anno è un attestato di grande stima nei miei confronti, sono onorato e motivato a fare sempre di più" ha dichiarato invece Gasperini.