ATALANTA, GASPERINI: "ORA DUE ACQUISTI TOP"

19 maggio 2017

Giampiero Gasperini sarà la certezza dell'Atalanta anche per la prossima stagione. E in un'intervista al Corriere di Bergamo, il tecnico spiega: "Non sono preoccupato che Percassi possa rovinare il giocattolo perché il club ha già incassato molto e quindi potrà permettersi anche di dire no ai procuratori, alle società e agli stessi giocatori. Inoltre abbiamo una società che reinveste tutto quello che ottiene dalle cessioni, non ha bisogno del calcio per guadagnare. Comunque per il momento non ho parlato con nessuno dei ragazzi al centro delle voci di mercato". Per quanto riguarda il mercato in entrata: "Dovremo acquistare un paio di giocatori di livello internazionale sia per rafforzarci che per utilizzarli da esempio per gli altri. Ho rinnovato con l'Atalanta perché qui posso lavorare. Altrove non c'erano le condizioni per farlo".