ATALANTA-GASPERINI AVANTI INSIEME FINO AL 2021

01/09/2018

Manca solo l'ufficialità ma Gian Piero Gasperini sarà il tecnico dell'Atalanta fino al 2021 con opzione per un altro anno. Ad annunciarlo l'ad della formazione orobica Luca Percassi. "Dopo Copenaghen credevo avessero cambiato idea - ha detto Gasperini -. Sono felice, c'è soddisfazione da parte di tutti. È un discorso che portiamo avanti da giugno, dopo la sosta formalizzeremo tutto". Da Gasperini, prima di tuffarsi nel campionato con la sfida al Frosinone, anche un pensiero all'eliminazione in Europa League: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo fatto molto bene sia all`andata che al ritorno. Il calcio è anche questo, spietato. Abbiamo sprecato troppo".