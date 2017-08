ATALANTA: FATTA PER DE ROON

9 agosto 2017

Maarten De Roon torna all'Atalanta. Il centrocampista olandese è atteso in Italia nella giornata di giovedì per le visite mediche e firmare il contratto. Al Middlesbrough, a cui i bergamaschi l'avevano ceduto nel 2016 per 14 milioni, andranno 13,5 milioni più 1,5 di bonus.