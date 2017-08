ATALANTA, DE ROON: "FELICE DI ESSERE DI NUOVO QUI"

10 agosto 2017

In attesa dell'ufficialità, Marten De Roon è già pronto a dare il massimo per l'Atalanta. Il centrocampista olandese torna a vestire la maglia nerazzurra dopo la ottima stagione 2015-2016. "Non vedo l'ora di iniziare, è strano essere qui perché è successo tutto molto in fretta. Sono felice di essere tornato in Italia".