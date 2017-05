ATALANTA, CONTI: "SOGNO UNA BIG"

15 maggio 2017

Andrea Conti ha parlato del proprio futuro: "E' ancora presto per parlarne. Voglio finire bene la stagione con l'Atalanta e con la Nazionale Under 21. I rumors di mercato mi fanno piacere, giocare in una big è il sogno di ogni bambino, ma a Bergamo sto bene e sarebbe difficile andare via"