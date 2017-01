ATALANTA, ANCHE IL PSG PUNTA KESSIE

21 gennaio 2017

Dopo le ottime prestazioni con l'Atalanta, Kessie è uno dei giocatori più seguiti di questa finestra di mercato. E sulle sue tracce ci sono molti top club non solo italiani. Oltre alla Roma, infatti, negli ultimi giorni anche United, Chelsea e Psg hanno bussato alla porta dei bergamaschi. In particolare, il club francese avrebbe già pronta un'offerta importante per il centrocampista della Dea.