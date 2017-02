ATALANTA, ANCHE IL MILAN SU ANDREA CONTI

14 febbraio 2017

Spunta una nuova pretendente per Andrea Conti. Il terzino difensivo dell'Atalanta è infatti entrato nel mirino del Milan che sta insidiando il Napoli nella corsa al giocatore. La società azzurra gode di un'opzione che sta pensando di esercitare, soprattuto in caso di partenza di Hysaj. Il Milan però, dopo non essere riuscito a portare a casa Caldara e Gagliardini non vuole lasciarsi scappare anche questo gioiello orobico. Lo riporta calciomercato.com.