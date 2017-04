ATALANTA, ANCHE IL CHELSEA SU CONTI

4 aprile 2017

Il Chelsea si inserisce nella corsa per Andrea Conti, talento dell'Atalanta messosi in mostra a suon di gol e ottime prestazioni in questa stagione. Secondo quanto riporta il 'Daily Mirror' infatti il manager dei 'Blues' Antonio Conte, alla ricerca di un terzino destro in vista della prossima stagione, avrebbe segnalato al proprio club il giocatore classe 1994 e l'esterno dell'Hoffenheim Jeremy Toljan.