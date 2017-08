ATALANTA, È SBARCATO IN ITALIA DE ROON

10 agosto 2017

A volte ritornano: è sbarcato in Italia, pronto a rivestire i colori dell'Atalanta, Marten de Roon. L'olandese, 26 anni, arriva a titolo definitivo dal Middlesbrough per 13 milioni di euro più bonus. Si tratta dell'acquisto più caro di sempre nella storia dell'Atalanta. Il giocatore aveva militato nelle file dei bergamaschi nel 2015-2016, per poi essere ceduto in Inghilterra per 10 milioni più 4 di bonus.