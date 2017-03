ASTA PER BAKAYOKO

29 marzo 2017

Si è scatenata una vera e propria asta attorno a Tiemoué Bakayoko, il centrocampista che tanto sta facendo bene con il Monaco. Il Chelsea ha già un principio di accordo col club del principato sulla base di 35 milioni, ma in corsa c'è anche il Manchester United. A rivelarlo è il Manchester Evening News, che ha spiegato che "un eventuale passaggio allo United si farebbe solo nel caso in cui i Red Devils si qualifichino per la Champions League".