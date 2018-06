Asta per Alisson, Roma tra Leno e Areola (e intanto Monchi prende Kagan)

1 giugno 2018

C'è un'asta in corso per assicurarsi Alisson Becker. Il miglior portiere dell'ultimo campionato di serie A, tra i migliori anche della Champions, e uomo di punta del Brasile ai Mondiali in Russia che prenderanno il via tra due settimane, potrebbe lasciare la Roma. Il club giallorosso non vuole cederlo, ma l'asta che si è scatenata tra i principali top club europei (Real Madrid e Liverpool su tutti, ma anche il Manchester United qualcosa De Gea dovesse andare proprio al Real) potrebbe far vacillare James Pallotta e Monchi. Che ovviamente non si faranno trovare impreparati: Leno e Areola sono le alternative studiate.