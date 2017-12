ASAMOAH-JUVE: PROVE DI RINNOVO

31 dicembre 2017

Sarà un Capodanno di valutazioni per Kwadwo Asamoah. Per il 29enne laterale ghanese, come riportato da Tuttosport, sono giorni decisivi in ottica futuro. L’ex Udinese entro l’inizio del nuovo anno dovrà sciogliere i dubbi e dare una risposta alla Juventus. Asamoah ha il contratto in scadenza a giugno e ovviamente ha a disposizione diverse offerte, a partire dal Galatasaray. Il rinnovo resta comunque una possibilità.