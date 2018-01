AS: CRISTIANO RONALDO ARRABBIATO COL REAL, VUOLE TORNARE AL MANCHESTER UNITED

15 gennaio 2018

"As" apre con una "bomba" di mercato. Il quotidiano sportivo di Madrid, sempre molto vicino alle vicende legate al club di Florentino Perez, afferma che Cristiano Ronaldo sia entrato pesantemente in contrasto con il Real Madrid, considerato colpevole dal portoghese di non aver rispettato i patti sul rinnovo del contratto. CR7, però, a differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi, non avrebbe intenzione di andare al Psg ma vorrebbe fortemente tornare al Manchester United, dove è diventato un campione assoluto prima di volare a Madrid e diventare una delle stelle più brillanti della storia del calcio.