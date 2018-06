ARSENAL, WILSHERE PRONTO A PARTIRE

16/06/2018

L'Arsenal si prepara a salutare Jack Wilshere. Stando al Sun, l'addio del centrocampista sarebbe ormai imminente perché il giocatore non rientra nei piani di Emery per la prossima stagione. Accostato anche alla Juve nelle scorse settimane, Wilshere lascerà l'Arsenal a parametro zero.