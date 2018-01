ARSENAL, WENGER: "VIA OZIL E SANCHEZ? ARRIVERANNO DUE TOP PLAYER"

2 gennaio 2018

"Sanchez e Ozil in scadenza? Non li abbiamo ancora persi e nel caso risponderemo portando qui giocatori di altissima qualità". Così il manager dell'Arsenal Arsene Wenger ha replicato ad una domanda sul futuro incerto di Alexis Sanchez e Mesut Ozil. I due attaccanti di maggior talento dei Gunners sono in scadenza di contratto a giugno e hanno fatto capire che difficilmenre rinnoveranno.